Duelo divisional en la Nacional: Miami visita a los líderes en Atlanta

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Esta noche, el béisbol de Grandes Ligas nos regala un vibrante duelo en la División Este de la Liga Nacional. Los Marlins de Miami, terceros en la clasificación con marca de 58-57, visitarán a los líderes del sector. Los Bravos de Atlanta llegan a este duro compromiso en la cima con un sólido récord de 69-45.

La gran fortaleza de los Bravos

El equipo de Georgia se ha convertido en una verdadera pesadilla para sus rivales cuando juega ante su afición. Actualmente, los Bravos ostentan una impresionante racha de ocho victorias de forma consecutiva como locales. Este excelente momento consolida su temible registro de 38 triunfos y solo 20 derrotas en su propio estadio.

Por el contrario, la novena de la Florida ha enfrentado serias dificultades durante el año al salir de casa. Los Marlins presentan una marca negativa de 24 victorias y 34 reveses en condición de visitantes. Este factor añade un nivel extra de complejidad al difícil reto que enfrentarán esta noche.

Duelo desde el montículo

Para asegurar un nuevo triunfo, la escuadra local depositará su confianza en el zurdo venezolano Martín Pérez. El siniestro ha firmado una campaña muy consistente, acumulando un registro de siete victorias y seis derrotas. Además, luce una destacada efectividad de 3.24 que respalda su buen control en las Grandes Ligas.

Del lado de los visitantes, la gran responsabilidad de abrir el encuentro recaerá en el brazo de Janson Junk. El abridor derecho tendrá la titánica tarea de silenciar a la encendida y poderosa ofensiva de los líderes divisionales.

Dominio claro en la serie anual

El partido de este jueves marcará el décimo enfrentamiento entre ambas franquicias en lo que va de la temporada. Hasta la fecha, los punteros de la división han impuesto su jerarquía con total autoridad y sin mayores contratiempos. Los Bravos dominan ampliamente la serie particular con una contundente ventaja de 7-2 sobre el equipo de Miami.