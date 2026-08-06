MLB: ¿Cuándo llegaría Luis Arráez a los 1200 hits esta temporada?

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El infielder venezolano Luis Arráez continúa acumulando imparables en la temporada 2026, ahora, con el uniforme de los Phillies de Philadelphia. Tras registrar tres campeonatos de bateo y consolidar su reputación como uno de los bateadores de contacto más eficaces del negocio, el nativo de San Felipe proyecta alcanzar la cifra redonda de 1200 hits antes de que concluya la ronda regular junto a su cuarto título de bateo.

Los números de Arráez

En lo que va de la campaña 2026, Arráez suma un total de 139 hits en 429 turnos oficiales al bate, registrando un promedio de bateo de .324 (el más alto en la Liga Nacional). Sumados a los 1028 imparables que acumulo en sus primeras siete campañas en las Mayores, el venezolano acumula 1167 hits de por vida.

Esta cifra sitúa a Arráez a exactamente 33 hits de ingresar al club de los 1200 imparables en las Grandes Ligas.

¿Cuántos turnos necesitaría?

La cantidad de turnos que le tomará a Arráez conectar esos 33 imparables restantes depende directamente del ritmo ofensivo que mantenga durante los próximos compromisos.

Si el venezolano mantiene su efectividad actual de la temporada 2026 de .324 en el plato, requerirá aproximadamente 102 turnos oficiales para conectar los 33 imparables que le faltan.

En caso de que su rendimiento se ajuste a su promedio de bateo de por vida, el cual se ubica en .318, el requerimiento subiría levemente a 104 turnos al bate oficiales.

Si Arráez mantiene su racha de alto contacto y batea para un promedio de .350 en el tramo final de la ronda regular, el objetivo se cumpliría en solo 94 turnos oficiales. Por el contrario, si atraviesa un periodo de slump y su average cae a .280, necesitaría cerca de 118 turnos para sumar los 33 imparables.

A un ritmo de .324 de promedio, los 102 turnos equivalen a un lapso aproximado de 25 a 26 compromisos jugados. Todo parece indicar que alcanzar la cifra es posible antes de que termina el calendario regular. De conseguirlo, Arráez sería el venezolano número 30 en llegar a dicha cifra en las Grandes Ligas.