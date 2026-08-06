MLB: José Altuve colecciona nuevo argumento al Salón de la Fama con jonrón histórico

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Quizás no disfruta de su mejor presentación en las Grandes Ligas, pero José Altuve no detiene su pasó para convertirse en un futuro inmortal con los Astros de Houston. El pelotero venezolano exhibió su poder en la jornada de este miércoles 5 de marzo con su decimotercer cuadrangular de la temporada.

El camarero fue el encargado de prender la fiesta en el Daikin Park con bambinazo a las praderas izquierdas, que salió disparado a 107 millas por hora y recorrió 401 pies de distancia, siendo el arranque de un rally de tres anotaciones en el tercer inning para los siderales.

Con ese batazo llegó a 247 jonrones como segunda base, superando a Joe Gordon e Ian Kinsler para ubicarse en solitario en el séptimo lugar de todos los tiempos entre los jugadores de esa posición, de acuerdo con la información de Baseball Referente.

José Altuve entre los máximos jonroneros como segunda base

El venezolano continúa escalando posiciones entre los mejores segunda base con poder en la historia de las Grandes Ligas. Sus próximos objetivos son Bret Boone, quien acumuló 251 cuadrangulares, y Chase Utley, con 252, por lo que Altuve se encuentra muy cerca de seguir ascendiendo en una lista reservada para auténticas leyendas de la posición.

En líneas generales, el veterano infielder cuenta con 268 de por vida en Las Mayores, la cual representa una de varias registros que lo posicionan entre los camareros más gloriosos de MLB, donde también destaca con 2,475 hits, 923 remolcadas, 1,290 anotadas, 327 bases robadas, .300 de average, .358 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .821 en 2,067 partidos.