MLB: ¿Pete Crow-Armstrong el mayor riesgo de Shohei Ohtani al MVP 2026?

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Pete Crow-Armstrong es uno de los peloteros más importantes de Cachorros de Chicago en los últimos años. Su rendimiento en la temporada 2026 está siendo tan explosiva, que es un candidato serio al MVP de Liga Nacional. Ese mismo que pelea Shohei Ohtani.

El rendimiento de Crow-Armstrong en 2026 ha encendido el debate por el premio al MVP de Liga Nacional. Al analizar las estadísticas y el rendimiento del jardinero, se ve una similitud con lo que está desarrollando Ohtani. En esa línea, no es descabellado pensar que el de Cubs pueda ganar el título.

Aunque todavía resta un tramo determinante para que finalice la campaña y se definan los lideratos ofensivos, la presencia de Pete en la conversación no es una sorpresa, es una realidad innegable. Su producción ratifica que compite de tú a tú contra el japonés que lo ha ganado todo.

Pete Crow-Armstrong vs Shohei Ohtani: cara a cara por el MVP de Liga Nacional 2026

Pete Crow-Armstrong y Shohei Ohtani han estado compitiendo fuerte por el Premio MVP de Liga Nacional y no lo sabían. De hecho, a poco para que termine la temporada regular: ambos están codo a codo con estadísticas muy parecidas, que los convierte en los candidatos más fuertes.

Los dos peloteros no solo tienen excelentes números, también son parte fundamental de la ofensiva de sus equipos. Si no aparecen, tanto Cubs como Dodgers tienen problemas para anotar carreras. Esto habla de lo clave que son en ambos lineups para lograr las victorias.

Números por el MVP de Liga Nacional 2026:

Pete : 115 J, 431 TB, 78 CA, 124 H, 22 2B, 7 3B, 26 HR, 69 CI, 28 BR, .288 PRO, .386 OBP, .552 SLG, .938 OPS

: 115 J, 431 TB, 78 CA, 124 H, 22 2B, 7 3B, 26 HR, 69 CI, 28 BR, .288 PRO, .386 OBP, .552 SLG, .938 OPS Shohei: 109 J, 404 TB, 73 CA, 120 H, 22 2B, 2 3B, 26 HR, 70 CI, 6 BR, .297 PRO, .399 OBP, .554 SLG, .953 OPS

¿Quién ganará el MVP de Liga Nacional 2026?

Es la pregunta del millón de dólares en estos momentos de la temporada. La realidad es que solo lo determinará aquel jugador que se mantengan con mejor ritmo de competición. Pete y Shohei están actualmente encendidos y podría ser la votación más cerrada en años.