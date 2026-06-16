Noche histórica en Wrigley Field: Pete Crow-Armstrong batea para el ciclo

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El talentoso jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, inscribió su nombre con letras doradas en los libros de historia. Durante el emocionante encuentro del lunes frente a los Rockies de Colorado, logró completar el siempre difícil ciclo de bateo.

La gran hazaña se consumó en la parte baja de la séptima entrada. En ese turno, el bateador conectó un oportuno sencillo al jardín que desató la locura absoluta en las gradas, asegurando la última pieza del rompecabezas.

Curiosamente, la jugada culminó de manera agridulce, ya que el patrullero fue puesto out al intentar alargar su batazo en las bases. Sin embargo, los miles de fanáticos en el mítico Wrigley Field se mantuvieron de pie para ovacionarlo.

Una secuencia espectacular y poderosa

Lo más llamativo de la actuación del joven de 24 años fue el orden en el que consiguió conectar sus imparables. Demostró su enorme poder desde su primer turno, inaugurando la jornada con un soberbio cuadrangular en la primera entrada.

Su brillante exhibición ofensiva y su velocidad en las almohadillas quedaron en evidencia durante el tercer episodio, cuando registró un vistoso triple. Con la confianza a tope, despachó un doblete en el quinto inning que lo dejó a un paso de la gloria.

Esta secuencia, que va desde el batazo de cuatro esquinas hasta el sencillo, es conocida en el argot beisbolero como un "ciclo inverso". Es una rareza estadística que le otorga aún más valor y espectacularidad a su memorable noche.

Un selecto club en Chicago

Con esta actuación de ensueño, el prometedor guardabosques se convirtió apenas en el decimotercer jugador en lograrlo con este uniforme. La franquicia de los Cachorros cuenta con más de un siglo de historia, lo que resalta la exclusividad de esta marca.

Para encontrar al último integrante de este equipo en alcanzar dicho hito ofensivo, no hay que ir tan lejos en el tiempo. Carson Kelly fue el encargado de lograr la proeza recientemente, durante el mes de marzo de la pasada campaña 2025.

Impacto en las Grandes Ligas

El impacto de este logro trasciende a la histórica organización de Chicago para resonar en todas las Grandes Ligas. Batear la escalera es un arte complejo, y el nivel de pitcheo actual hace que estas jornadas perfectas escaseen cada vez más.

De hecho, a nivel general en Las Mayores, nadie había conseguido completar las cuatro conexiones desde la temporada pasada. El último en hacerlo había sido Byron Buxton, jardinero de los Mellizos de Minnesota, durante el mes de julio del año anterior.