MLB: Gleyber Torres preocupa nuevamente a Detroit por una lesión

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Los Tigres de Detroit vuelven a recibir terribles noticias con Gleyber Torres como protagonista, ya que muy probablemente deberá regresar a la lista de lesionados tras resentirse de un inconveniente en su oblicuo.

A la espera por más detalles sobre Gleyber

Durante la jornada de este lunes, el grandeliga venezolano debió abandonar el compromiso entre los bengalíes y los Astros de Houston con solo un turno al bate completo.

En el segundo episodio volvió al plato, pero luego de hacer swing al primer lanzamiento sintió un dolor en su costado izquierdo, una situación que obligó al trainer del equipo a chequearlo. Fue entonces cuando el manager AJ Hinch no dudó en reemplazarlo por precaución. Se espera que en las próximas horas la organización dé una actualización sobre su estado.

Recordemos que Gleyber Torres ingresó a la lista de lesionados el pasado 6 de mayo por problemas en su oblicuo izquierdo, y no fue sino hasta el 2 de junio cuando Detroit lo activó tras una asignación de rehabilitación en Ligas Menores.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB