MLB: ¡Bárbaro! El primer hit del venezolano Gabriel Rincones Jr. es un batazo de cuatro esquinas

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Gabriel Rincones Jr. está dando de qué hablar desde el Spring Training y este lunes acaba de demostrar por qué llamaba tanto la atención conectando su primer inatrapable en las Grandes Ligas con un soberbio cuadrangular.

La novena de Phillies de Philadelphia está blanqueando a los Marlins de Miami 5 carreras por 0 y en el el qué está significando su segundo choque en la gran carpa, Rincones se encargó de poner adelante a su novena.

Gabriel Rincones Jr. se vuela la barda por el jardín derecho

El venezolano fue alineado como séptimo y jardinero derecho y en su primera aparición al plato descargó todo su poderío con el madero.

En cuenta de 1-2 Ryan Gusto le lanzó un sweeper que se quedó alto y pegado, un pitcheo que el venezolano leyó perfectamente, moviendo rápidamente sus manos para conectar un enorme abrazo que se desapareció a 385 pies de distancia por el jardín derecho, significando su primer indiscutible y su primer vuelacercas en la MLB.

Gabriel Rincones Jr. recibe aplausos de pie en Philadelphia

Lo mejor para el venezolano, es que el compromiso fue en el Citizens Bank Park y rápidamente está empezando a ganarse a la afición de Philadelphia, debido a que cuando fue a fildear los fanáticos que se encontraban en el jardín derecho se levantaron para apludirlo de pie por ese batazo inolvidable para él.

A Rincones ahora es que le queda demostrar, pero lo que es innegable es que tiene un poder descomunal, que espera seguir fortaleciendo con el pasar de los años.