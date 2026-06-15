MLB: Elly De La Cruz alista su regreso al diamante tras superar molestias físicas

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Elly De La Cruz, el explosivo campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, vislumbra su regreso a la acción. Si su evolución médica se mantiene positiva, el jugador comenzará su rehabilitación este mismo fin de semana.

Desde el 1 de junio, una distensión en el tendón de la corva derecho lo ha mantenido alejado del diamante. Sin embargo, antes del juego del lunes ante los Mets, logró correr las bases y fildear roletazos sin problemas.

Para confirmar que está completamente listo, el jugador se someterá a una última prueba física este martes. Solo después de esta evaluación en las almohadillas, el cuerpo médico y técnico tomarán una decisión definitiva.

El destino de rehabilitación

Terry Francona, mánager de los Rojos, adelantó los planes que tienen para el retorno de su joven estrella. Todo apunta a que De La Cruz se unirá al equipo de Triple-A en Louisville para recuperar su ritmo de juego.

Tanto la filial de Louisville como la de Clase-A en Dayton se encuentran jugando como visitantes esta semana. Ante esto, el estratega tiene muy claro qué factor pesará más al momento de asignarle un equipo.

Francona prefiere Triple-A por el alto nivel de competencia que ofrece para los peloteros de Grandes Ligas. No obstante, aseguró que la decisión final también buscará la opción logística más práctica y fácil para el campocorto.

Fin de una racha histórica

La lesión interrumpió un momento brillante en la joven carrera del talentoso toletero caribeño. Antes de ir a la lista de lesionados, bateaba para un sólido promedio de .280 con 12 cuadrangulares.

El problema físico surgió el 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta, obligándolo a salir en el quinto inning. Este lamentable incidente puso fin a una impresionante seguidilla de 276 juegos disputados de manera consecutiva.

Dicha marca de resistencia, que había comenzado el 30 de julio de 2024, es la sexta más larga en la franquicia. Este récord destaca especialmente dentro de la era de expansión de los Rojos de Cincinnati, iniciada en 1961.

La cautela como prioridad

El cuerpo técnico ha mantenido una comunicación constante y honesta con el pelotero para evitar posibles frustraciones. Francona afirmó que desean verlo jugar pronto, pero que la paciencia es fundamental en este delicado proceso.

"Nos morimos de ganas de que juegue, pero no se puede hacer lo correcto solo cuando conviene", enfatizó Francona. El experimentado estratega sabe que apresurar el regreso de un jugador tan dinámico podría resultar contraproducente a largo plazo.

El mánager respeta profundamente el deseo y la competitividad que De La Cruz demuestra todos los días. "Él entiende en el fondo que esta es la mejor manera de hacerlo", concluyó el dirigente.