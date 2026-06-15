MLB: Eugenio Suárez inicia la semana con par de bombazos ante los Mets

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Eugenio Suárez no tardó en arrancar la semana con un potencial batazo, de esos que ya acostumbró a los fanáticos en el Great American Ball Park. Y es que gracias a él los Rojos de Cincinnati tomaron una cómoda ventaja sobre los Mets de Nueva York.

Geno en modo demoledor

Todo sucedió en la misma primera entrada. Con un compañero en circulación, el grandeliga venezolano no perdonó una recta alta en cuenta completa y la llevó a lo más lejos del jardín izquierdo, a una distancia de 376 pies y con una velocidad de salida de 98.4 mph.

Pero eso no fue todo. En su siguiente turno al bate, en el segundo, Geno volvió al plato con la casa llena y también en cuenta completa hizo desaparecer la bola por todo el jardín central, con una velocidad de salida de 105.9 mph y a una distancia de 406 pies.

De esta manera, Eugenio Suárez firmó su séptimo cuadrangular de esta temporada y el tercero en sus últimos cinco compromisos. Vale mencionar que en sus siete recientes presentaciones batea para .280 de promedio con ocho carreras remolcadas.