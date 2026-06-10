MLB: Eugenio Suárez despierta de su letargo con un jonrón descomunal

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A principios de esta semana el manager Terry Francona culpó al último Clásico Mundial de Beisbol por la poca producción ofensiva de Eugenio Suárez. Sin embargo, este no solo negó que eso fuese cierto, sino que en la jornada de este miércoles terminó de responder de gran manera con su primer vuelacercas del mes.

Geno regresa a lo suyo

Para este compromiso entre Rojos de Cincinnati y Padres de San Diego, el grandeliga venezolano aumentó la ventaja de los suyos con la intención de tratar de asegurar la victoria. Y es que su batazo se dio en la parte alta del octavo episodio para poner el 4 a 2 de ese entonces.

Allí, ante los envíos de Ron Marinaccio, el oriundo de Ciudad Piar no dejó pasar un cutter por el medio y desapareció la bola por todo el jardín izquierdo, a unos 365 pies de distancia y con una velocidad de salida de 104.8 mph.

Fue así como Eugenio Suárez conectó su quinto jonrón de la temporada. El resto de sus estadísticas, hasta los momentos, señalan 18 carreras impulsadas, 14 anotadas y .211 de promedio.

Asimismo, vale mencionar que Geno no sacaba una pelota del parque desde el 31 de mayo, su única conexión de esas dimensiones en dicho mes.