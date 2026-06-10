Omar Vizquel, el venezolano que logró lo que solo 3 leyendas habían hecho en MLB

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Omar Vizquel fue sinónimo de defensa durante su excepcional carrera en las Grandes Ligas, siendo uno de los peloteros con más Guantes de Oro conquistados en la historia con un total de 11 premios. Sin embargo, el caraqueño también dejó su huella con el madero gracias a su longevidad en el diamante.

El 10 de junio de 2010, el venezolano añadió otro capítulo memorable a su extraordinaria carrera al conectar el jonrón número 79 de su trayectoria en Las Mayores, vistiendo el uniforme de Chicago White Sox. Con ese batazo, el legendario campocorto se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de la MLB en conectar cuadrangulares en cuatro décadas diferentes, una hazaña que refleja su impresionante longevidad y consistencia al más alto nivel del béisbol.

La insólito marca jonronera de Omar Vizquel

Gracias a ese histórico vuelacercas, Vizquel ingresó a un exclusivo grupo integrado por miembros del Salón de la Fama como Rickey Henderson, Willie McCovey y Ted Williams. El venezolano culminó su carrera con 80 jonrones, una cifra modesta para muchos jugadores, pero extraordinaria considerando que construyó su legado principalmente gracias a su defensa élite, liderazgo y durabilidad durante 24 temporadas en Las Mayores.

'Manos de Seda' no fue gran bateador de poder en la Gran Carpa, pero su larga recorrido en Estados Unidos le dio la oportunidad de poner su nombre en la historia con al menos un cuadrangular en cuatro décadas diferentes, que confirma su legado como uno de los peloteros venezolanos más destacado en el mejor béisbol del mundo.