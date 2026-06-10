MLB: Ronald Acuña Jr esquiva la lista de lesionados por ahora

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Ronald Acuña Jr está viviendo un autentico calvario durante la temporada 2026. El pelotero venezolano no logra afianzar su ritmo por muchos percances físicos. Fue retirado de su último juego por molestias en el tendón de la corva, pero no irá a lista de lesionados por ahora.

Acuña Jr no logró terminar el duelo entre Bravos de Atlanta vs Medias Blancas de Chicago. El venezolano fue retirado por una molestia en el tendón de la corva. Sin embargo, el jugador en primera instancia no estará en lista de lesionados, está día a día y en observación.

Cuando le preguntaron a Ronald como se sentía el respondió: "No siento ningún dolor. Solo me siento un poco tenso. Así que veremos qué pasa con la resonancia magnética mañana". En líneas generales fue más precaución que otra cosa, pero esto se suma a la lista de problemas que ha tenido en 2026.

Ronald Acuña Jr: ¿Cómo ha sido su temporada 2026?

La temporada 2026 de Ronald Acuña Jr ha sido un calvario por sus constantes problemas físicos. No se ha perdido muchos juegos, pero no logra entrar en ritmo de competición para ayudar a Bravos de Atlanta. De hecho, el equipo marcha con marca positiva pese a las bajas del venezolano.

Acuña Jr solo ha tenido 4 campañas de más de 100 juegos en Grandes Ligas y esto es por su fragilidad física. En 2026 solo registra 53 juegos con números que podrían ser mejores, pero tomando en cuenta su situación no están mal. Eso sí, están lejos de lo acostumbrado.

Números de Ronald Acuña Jr con Bravos en 2026

Ronald Acuña Jr no tiene números de MVP, ni de un jugador para el Juego de Estrellas. Sin embargo, sus constantes batallas con las lesiones lo han llevado a registrar números correctos durante 2026. Bravos de Atlanta lo necesita para pelear más allá de postemporada.

Números de Acuña Jr en 2026:

- 53 juegos, 195 turnos, 31 anotadas, 49 hits, 10 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 22 impulsadas, 35 boletos, 52 ponches, 15 bases robadas, .252 PRO, .373 OBP, .421 SLG, .794 OPS