MLB: ¿Podrán los Bravos de Atlanta superar la barrera de las 100 victorias esta temporada?

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Los Bravos de Atlanta no solo poseen el mejor récord de las Grandes Ligas con marca de 45-21, sino que también comienzan a entrar en una conversación reservada para las organizaciones más dominantes de una temporada: la barrera de las 100 victorias.

Con 66 juegos disputados, Atlanta juega para un ritmo cercano a las 111 victorias, una cifra que, de mantenerse, los colocaría entre los equipos más exitosos de la última década. Sin embargo, la gran pregunta es si ese rendimiento es sostenible durante los casi cuatro meses restantes de campaña.

Lo que dicen las proyecciones para Atlanta

Los modelos estadísticos suelen ser más conservadores que el rendimiento observado en los primeros meses de la temporada. Sistemas como FanGraphs y PECOTA proyectaban antes del inicio de la campaña que los Bravos de Atlanta serían contendientes en la División Este de la Liga Nacional, aunque con estimaciones cercanas a las 90 victorias y no a un paso de triple dígito.

La diferencia es que Atlanta ha superado ampliamente esas expectativas. Su combinación de producción ofensiva, profundidad del roster y solidez del cuerpo de lanzadores ha provocado que las proyecciones actuales sean mucho más optimistas que las de marzo.

Además, los indicadores avanzados respaldan buena parte de su éxito. Su diferencial de carreras se encuentra entre los mejores de la MLB y su récord esperado según métricas de rendimiento coincide prácticamente con su marca real, una señal de que no se trata únicamente de una racha favorable.

¿Qué necesitan para alcanzar las 100 victorias?

La matemática juega a favor de Atlanta. Con 45 triunfos en la bolsa, los Bravos de Atlanta necesitan ganar únicamente 55 de sus últimos 96 encuentros para alcanzar las 100 victorias.

Eso equivale a jugar para .573 de porcentaje de victorias en el resto de la temporada, un ritmo considerablemente inferior al .682 que exhiben actualmente.

Por esa razón, llegar al centenar de triunfos parece más una expectativa realista que una meta ambiciosa. Incluso si el equipo atraviesa períodos de altibajos, lesiones o descansos programados para sus principales figuras, sigue teniendo un margen amplio para alcanzar esa cifra.

Los modelos independientes elaborados por analistas y aficionados utilizando métricas avanzadas incluso proyectan temporadas superiores a las 100 victorias, con escenarios que rondan entre 101 y 109 triunfos dependiendo de la evolución del calendario y la salud del roster.

El verdadero desafío de los Bravos

Más allá de las 100 victorias, la discusión en Atlanta apunta a octubre. La organización ha demostrado en varias ocasiones que puede dominar la temporada regular, pero el objetivo sigue siendo regresar a la Serie Mundial.

Por ahora, los números indican que los Bravos de Atlanta tienen argumentos sólidos para convertirse en el primer equipo de 2026 en alcanzar el centenar de triunfos. Mantener el nivel actual parece complicado, pero la ventaja acumulada durante los primeros dos meses les permite proyectar una temporada histórica.

Si continúan jugando cerca de su rendimiento esperado, superar las 100 victorias no sería una sorpresa. De hecho, a estas alturas de la campaña, sería el desenlace más lógico para el mejor equipo de las Grandes Ligas.