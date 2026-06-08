MLB: Mánager de los Cascabeles se rinde a elogios con Omar López

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 sigue dejando secuelas positivas en las Grandes Ligas. En esta oportunidad, el manager de los Cascabeles de Arizona, Torey Lovullo, ofreció declaraciones donde reconoció públicamente el trabajo de Omar López, manager de la selección de Venezuela, por el manejo físico que le dio al lanzador zurdo Eduardo Rodríguez durante el torneo internacional. Este cuidado previo es señalado hoy como un factor clave en el rendimiento actual del abridor venezolano en la temporada de la MLB.

La gestión de los lanzadores en torneos de alta intensidad suele ser un punto de fricción entre las organizaciones de las Mayores y los equipos nacionales. Sin embargo, el caso de Rodríguez demuestra que una comunicación efectiva y el respeto por los planes de trabajo pueden beneficiar a todas las partes involucradas.

Torey Lovullo agradece la gestión del cuerpo técnico venezolano

Lovullo no escatimó en palabras para valorar la disciplina con la que el cuerpo técnico de Venezuela, encabezado por López, administró la carga de trabajo de Rodríguez. El timonel de Arizona enfatizó que el cumplimiento de las restricciones de pitcheo fue fundamental para que el siniestro regresara en óptimas condiciones a la rotación del equipo de la Liga Nacional.

El manejo de los lanzamientos en la final del torneo

El punto cumbre de esta colaboración ocurrió en la fase final del Clásico. Lovullo destacó que López respetó minuciosamente los acuerdos previos sobre el uso del lanzador, lo que evitó una fatiga prematura en el brazo del serpentinero.

"Estaba yo tan agradecido con la forma en que Omar lo manejó… Le doy las gracias hoy, le daré las gracias cuando lo vea. Mantuvo la cuenta de pitcheos cerca de 50 (en la final). E-Rod merecía eso, porque se vio dominante; estaba tirando la bola (muy bien)", afirmó textualmente el estratega de los Diamondbacks ante los medios de comunicación.

El presente de Eduardo Rodríguez y el beneficio para Arizona

El reconocimiento de Lovullo hacia Omar López no es casualidad. Responde directamente al nivel que Eduardo Rodríguez exhibe sobre el montículo en la presente campaña de las Grandes Ligas. El zurdo muestra una velocidad consistente y una localización de sus envíos que emula sus mejores años en el negocio.

El zurdo muestra una efectividad de 2.52 en 78.2 innings lanzados. Acumula 57 ponches y un WHIP de 1.18 con un récord de 5-2 en 13 aperturas.