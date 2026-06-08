Venezolano de la semana en la MLB: Jackson Chourio cargó con el peso ofensivo de Milwaukee

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Solo seis equipos de la MLB conquistaron cinco victorias entre el 1 y el 7 de junio, siendo uno de esos los Cerveceros de Milwaukee. El motivo de esa seguidilla tan positiva se debió al despliegue ofensivo de sus peloteros, los cuales estuvieron comandados por Jackson Chourio.

Una gran semana para Chourio

A lo largo de esa primera semana del mes, el jardinero venezolano no se perdió ningún compromiso con su equipo y fue titular en tres de los cuatro contra Gigantes de San Francisco y en toda la serie frente a los Rockies de Colorado.

De esas siete presentaciones, Jackson Chourio tuvo un rendimiento fenomenal el jueves 4, esto luego de ligar de 4-3 con par de cuadrangulares, cuatro carreras remolcadas y cuatro anotadas.

Además, vale añadir que cuatro de esos siete juegos fueron multi-hit, elevando de esa manera su número total de la temporada a 10.

Números de Jackson Chourio en la última semana (1 al 7 de junio)

7 juegos

29 turnos al bate

11 hits

4 dobles

2 jonrones

8 carreras impulsadas

8 carreras anotadas

4 bases por bolas

.379 AVG

.455 OBP

.724 SLG

1.179 OPS

Con esta destacada actuación, Jackson Chourio es el líder de los apartados de hits, dobles, jonrones, impulsadas y anotadas de su equipo en lo que va del mes; mientras que se mantiene como el segundo en promedio y OPS.