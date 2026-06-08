MLB: Yordan Álvarez se alzó con el Jugador de la Semana

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Yordan Álvarez ha vuelto a demostrar por qué es considerado uno de los bateadores más temibles del beisbol actual. Las Grandes Ligas anunciaron de forma oficial que el jardinero y bateador designado de los Astros de Houston fue seleccionado como el Jugador de la Semana en la Liga Americana.

Durante este período, el toletero zurdo dejó un promedio de bateo de .476, producto de 10 imparables en 21 turnos oficiales. Su capacidad para embasarse y generar daño fue evidente al registrar un doble, dos cuadrangulares, seis carreras anotadas y nueve carreras impulsadas. Además, su disciplina en el plato le permitió negociar cinco bases por bolas, acumulando un impresionante OPS de 1.386 en ese lapso.

Su rendimiento sostenido a lo largo de la campaña lo ubica en una posición de vanguardia dentro de todo el sistema de MLB. Actualmente, el nativo de Las Tunas lidera todo el negocio en tres de los departamentos de poder más importantes: OPS con 1.080, porcentaje de slugging con .650 y un total de 154 bases alcanzadas.

Líder de poder en la Liga Americana

Al desglosar sus números dentro del joven circuito, la superioridad del cubano es todavía más evidente. Álvarez comanda la Liga Americana de forma solitaria en el departamento de cuadrangulares con 22 vuelacercas y en carreras remolcadas con un total de 48. Asimismo, se encuentra igualado en el primer puesto de la liga en el renglón de extrabases conectados con 35.

Entre los mejores promedios del circuito

El jugador de los Astros ocupa la segunda posición en la Liga Americana en promedio de bateo con una marca de .316, así como el segundo lugar en porcentaje de embasado con .431 y en imparables conectados con 75. En lo que respecta a la producción de carreras, marcha en el cuarto puesto del circuito con 45 anotadas y se ubica empatado en la cuarta casilla en el apartado de bases por bolas recibidas con 44, demostrando su selectividad en la caja de bateo.

Quinto galardón de este tipo en su trayectoria

Este nombramiento representa el quinto premio al Jugador de la Semana que Yordan Álvarez recibe a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, y significa el segundo galardón de esta índole que obtiene en lo que va de la presente temporada. Con este rendimiento, el pelotero cubano se mantiene como la pieza central de la ofensiva de Houston y se perfila firmemente como uno de los candidatos principales en la discusión por el premio al Jugador Más Valioso del nuevo circuito.