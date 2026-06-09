MLB: Ronald Acuña Jr. buscará alcanzar cifra histórica ante los Medias Blancas

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Los Bravos de Atlanta inician este martes una serie de tres compromisos frente a los Medias Blancas de Chicago, un escenario que se presenta ideal para que Ronald Acuña Jr. consolide su ritmo ofensivo en la presente temporada.

A lo largo de su trayectoria en las Mayores, el oriundo de La Sabana registra una participación discreta ante la novena de la Liga Americana. En un total de 11 compromisos disputados contra este rival, Acuña acumula un promedio de bateo de .222, producto de ocho imparables en su cuenta personal.

A pesar de que el porcentaje de bateo se mantiene discreto, la producción de carreras del patrullero ante los patiblancos refleja efectividad. En esos mismos 11 juegos, el venezolano suma nueve carreras anotadas, siete carreras impulsadas y dos cuadrangulares.

A solo siete pasos de la marca

Actualmente, el jardinero se sitúa a solo siete vuelacercas de alcanzar la cifra redonda de los 200 jonrones en su trayectoria. Lograr esta meta en los próximos compromisos significaría un hito de precocidad y consistencia en la historia de la organización de Georgia, consolidando su estatus como uno de los bateadores de mayor fuerza en la era contemporánea de la franquicia.

Un lugar reservado junto a las leyendas de los Bravos

El significado de alcanzar los 200 cuadrangulares va más allá de la acumulación de un dígito en la hoja de anotación. Este logro ubicará de forma automática el nombre de Ronald Acuña Jr. en los libros de historia junto a los mitos más grandes que han vestido el uniforme de la organización.

Al conectar los siete jonrones restantes, el venezolano ingresará a un selecto club histórico de los Bravos, compartiendo honores con figuras emblemáticas de la talla de Hank Aaron, Chipper Jones, Eddie Mathews, Dale Murphy y Andruw Jones.