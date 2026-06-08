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MLB: Tres receptores venezolanos resaltan en el top-5 de este apartado defensivo

La receptoría ha pasado a ser la posición por excelencia de esta generación de venezolanos en la MLB

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 08 de junio de 2026 a las 07:03 pm
MLB: Tres receptores venezolanos resaltan en el top-5 de este apartado defensivo
Foto: MLB
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La MLB ha sido testigo de que la receptoría pasó a convertirse en la posición que más ha sacado talento venezolano en los últimos años. Esta temporada 2026, como es de esperarse, vuelve a estar llena de protagonismo con sello criollo y eso es algo que vemos en algunos apartados defensivos.

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En esta ocasión nos enfocaremos en tres nombres específicos: William Contreras, Luis Torrens y Pedro Pagés. A estas alturas todos saben de lo que es capaz el menor de los Contreras, mientras que Torrens y Pagés están en sus respectivas campañas de consolidación.

Justamente, esos tres receptores venezolanos comparten un top-5 defensivo que los hace lucir enormemente detrás del plato, y no es otro que la cantidad de corredores atrapados por encima del promedio.

Previo a la jornada de este lunes, William Contreras lidera -en conjunto con JT Realmuto- dicho apartado con un total de cinco, en tanto que Luis Torrens aparece igualado en el segundo con cuatro y Pedro Pagés cierra con tres.

Si extendemos el análisis defensivo de ellos tres, Pagés es el que más ha capturado corredores en intento de robo con 11 (34%), seguido de Contreras con nueve (45%) y finalmente Torrens con siete (39%).

Foto: Baseball Savant

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