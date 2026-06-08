MLB: ¿Es el Clásico Mundial la razón del lento inicio ofensivo de Eugenio Suárez en la temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Un inicio lento de temporada le puede pasar a cualquier pelotero, pero que sean varios los que hayan pasado por distintos tipos de dificultades podría parecer extraño. Entre esas figuras de élite que no han logrado despertar con el madero este año -como suele esperarse- aparece Eugenio Suárez, quien justamente viene de participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La teoría de Terry Francona, manager de los Rojos de Cincinnati, apunta a que fue la cita mundialista la que afectó el desempeño de los jugadores para esta zafra 2026. Y es que en esa lista, además de Geno, también se podría considerar a otras estrellas como Aaron Judge, Shohei Ohtani, Ronald Acuña Jr., o Fernando Tatis Jr.

"Si se fijan en los peloteros que jugaron el Clásico Mundial, han habido muchas lesiones, muchos de esos chicos están pasando por dificultades", dijo el estratega en una entrevista refiriéndose a la falta de ofensiva de Eugenio Suárez.

Geno le responde a su manager

A lo largo de su carrera, Eugenio Suárez se ha caracterizado por ser un bateador de sumo poder, de esos que hacen llorar la pelota cada vez que la conectan de lleno. Pero eso tiene su contraparte, ya que si bien tiene una fuerza descomunal, también tiene un alto porcentaje de ponches y elevados.

Ahora bien, ¿qué sucede con Geno en lo que va de temporada 2026 en la MLB? Pues se reportó a Cincinnati como flamante campeón del Clásico Mundial con Venezuela, aunque luego de un mes de acción aterrizó en la lista de lesionados por una distensión en su oblicuo izquierdo.

Los Rojos lo activaron el 22 de mayo, solo que desde entonces ha debido superar poco a poco esas dificultades físicas que no le han permitido desplegar todo su poder. Eso sí, Eugenio Suárez fue contundente con el comentario de su manager: "El Clásico Mundial no ha tenido nada que ver con eso (su lesión y bajo rendimiento ofensivo)".

Por lo pronto, el grandeliga venezolano presenta un .623 de OPS en sus 38 compromisos de la zafra, el más bajo de su carrera desde 2014 en su año debut en las Grandes Ligas (.652). Será cuestión de tiempo, trabajo y paciencia para que pueda retomar ese alto nivel ofensivo que nos tiene acostumbrado a ver.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2026 de la MLB

38 juegos

134 turnos al bate

28 hits

5 dobles

4 jonrones

16 carreras impulsadas

13 carreras anotadas

15 bases por bolas

47 ponches

.209 AVG

.287 OBP

.336 SLG

.623 OPS