MLB: Top 5 de venezolanos líderes en WAR esta campaña

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En la temporada 2026 han sido varios los venezolanos que han dado la cara por sus organizaciones y una estadística que deja eso en evidencia es la de WAR. Por ende, te mostraremos los cinco mejores criollos en ese departamento.

Aunque a los Medias Rojas de Boston no les ha ido bien a nivel general. Hay dos venezolanos que han sido sumamente productivos y son justamente, los que lideran este renglón.

Wilyer se ayuda con el guante y Willson no para de batear

El venezolano con el WAR más sobresaliente en lo que va de torneo, es Wilyer Abreu, quien está encaminado bsu tercer Guante de Oro consecutivo y su evolución contra los zurdos lo ha hecho mejorar aún más su ofensiva, que ya era buena. Por lo tanto, presenta un WAR de 2.6.

Por su parte, Willson Contreras le está dando la razón a Boston de haberlo contratado con más de 10 cuadrangulares, para ser líder entre los venezolanos en ese departamento y segundo en WAR con 2.3.

Estos tres nombres completan el top 5

Por su parte, Luis Arráez atraviesa una magnífica campaña, en la que está viendo los frutos de su arduo trabajo defensivo en la off season y eso le ha ayudado a exhibir un WAR de 2.1.

Brayan Rocchio también está mostrando su evolución, este a nivel ofensivo (la defensa ya era de lujo) y es cuarto en este apartado con un WAR de 1.8; un punto más que Maikel García (1.7), infielder que fue líder entre los venezolanos en la zafra 2025 (5.8) y que en este momento está cerrando este top 5 de los más sobresalientes según el WAR.