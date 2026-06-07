MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a duplicar y extiende su seguidilla de juegos embasándose

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Ronald Acuña Jr. no quiere bajar su intensidad y eso, sin duda, es lo mejor que puede pasarle a unos inspirados Bravos de Atlanta. Justamente, el venezolano y sus compañeros concretaron otra victoria sobre los Piratas de Pittsburgh, nuevamente por 6 a 3, para de esa manera asegurar la serie.

Acuña destaca con el bate y con el guante

En cuanto a lo ofensivo, el de La Sabana ligó de 4-2 con dos carreras anotadas y una base robada. Curiosamente, ambas anotaciones llegaron por la misma vía, luego de un sencillo y posteriormente con elevado de sacrificio de Ozzie Albies, una en el primer capítulo y la otra en el quinto.

Por su parte, la defensa también fue clave en un momento de apremio. Y es que en el cuarto episodio, con Atlanta arriba por dos de diferencia y con dos corredores en base, Ronald Acuña Jr. hizo gala de su potente brazo y se adjudicó una asistencia magistral para lograr un out en el home con la que hubiese sido la carrera del empate.

Otro punto a resaltar de esta jornada del sabanero es que sumó su segundo juego multi-hit seguido, y el número 14 de la presente temporada. Además, extendió a 12 su seguidilla de encuentros embasándose.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB