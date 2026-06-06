Ronald Acuña Jr supera a este venezolano y escala en la lista de remolcadas en MLB

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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. sigue sumando hitos dorados a su trayectoria en las Mayores. Durante la jornada de este viernes, la estrella de los Bravos de Atlanta conectó un indiscutible productor que no solo encendió la ofensiva de su equipo, sino que lo catapultó a un nuevo escalón entre los mejores bateadores nacidos en Venezuela en la historia de las Grandes Ligas.

​El batazo histórico frente a Pittsburgh

​En la parte baja de la segunda entrada en el Truist Park, frente a los envíos del abridor de los Piratas de Pittsburgh, Mitch Keller, el nativo de La Sabana descifró un slider para conectar un rodado hacia el jardín derecho. La conexión remolcó desde la intermedia a Austin Riley, registrando la primera anotación del compromiso.

​Con esta carrera fletada, "El De La Sabana" llegó oficialmente a 481 carreras impulsadas de por vida en la MLB, dejando atrás las 480 que acumuló el infielder José Celestino López durante su paso por el Big Show. De esta manera, Acuña Jr. se adueña en solitario del puesto número 39 en el prestigioso listado de productores criollos.

​Próximo objetivo en la mira: Marco Scutaro

​Con apenas 28 años y menos de una década en el máximo nivel, el ascenso del patrullero de Atlanta parece no tener techo. Tras quebrar el empate con José Celestino, el guardabosques de los Bravos ya visualiza su siguiente peldaño en la clasificación histórica.

​Su próximo rival a superar es el recordado camarero e inmortalizado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2012, Marco Scutaro, quien se retiró del béisbol organizado con un total de 509 carreras remolcadas.

​La diferencia actual entre ambos es de solo 28 impulsadas. Al ritmo ofensivo que acostumbra exhibir el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, es una brecha perfectamente alcanzable para las próximas semanas de competencia en la temporada 2026 de la MLB.