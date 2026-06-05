MLB: Así quedó el duelo entre Vladímir Guerrero Jr. y Ronald Acuña Jr.

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Los Azulejos de Toronto y los Bravos de Atlanta se vieron las caras este jueves en el Truist Park, casa del conjunto de Georgia, donde se vio un duelo interesante, no de pitcheo precisamente, sino de jugadores latinos juniors: Vladímir Guerrero Jr. vs. Ronald Acuña Jr.

El curioso duelo

Durante la quinta entrada del choque entre los Toronto Blue Jays y los Atlanta Braves, Vladímir Guerrero Jr. encendió el estadio con un sólido batazo hacia la pared del jardín derecho. La jugada prometía emociones fuertes, pero nadie esperaba el toque de complicidad que vendría después.

Ronald Acuña Jr. fildeó la pelota con velocidad y soltó un disparo milimétrico buscando enfriar a "Vladdy" en la intermedia. Con el orgullo en juego, el dominicano se barrió de bruces con agresividad, ganándole la carrera al tiro y tocando la almohadilla justo a tiempo en una acción espectacular.

Al levantarse a salvo, Guerrero Jr. miró fijamente a la superestrella venezolana de los Bravos. Con una enorme sonrisa, movió su dedo índice de lado a lado, imitando el icónico gesto del legendario basquetbolista Dikembe Mutombo para decirle: "No en mi guardia, amigo". El divertido momento desató las risas de ambos peloteros.

Balance de ambos

En el duelo del jueves, "Vladdy" sumó otro encuentro de múltiples indiscutibles al conectar un doblete, irse con dos hits y anotar una carrera crucial. Su aporte fue fundamental para que la novena canadiense amarrara una importante victoria de 3-1 sobre la fuerte alineación de Atlanta.

Mientras que “La Bestia” terminó el encuentro con un imparable en cuatro turnos con una carrera anotada y un ponche.