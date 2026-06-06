Orlando Arcia conecta primer jonrón de la temporada y ya apunta a una cifra redonda en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no sea un pelotero fijo dentro del equipo, Orlando Arcia se ha convertido en una figura destacada dentro del clubhouse, ya que su poder ofensivo y calidad defensiva han sido notables desde que lo llamaron al Big Show esta temporada. El ejemplo más reciente sucedió en la jornada de este sábado.

El Target Field albergó por tercer día seguido el duelo entre Mellizos de Minnesota y Reales de Kansas City, equipos que hacen vida en la División Central de la Liga Americana. A la altura del octavo episodio, y con el marcador empatado, el manager Derek Shelton usó al grandeliga venezolano como bateador emergente.

Ante los envíos del zurdo Matt Strahm, y en cuenta completa, Orlando Arcia disparó un largo elevado de 374 pies que aterrizó por todo el jardín izquierdo, dándole así la ventaja parcial al conjunto de casa. Sin embargo, cabe mencionar que los Reales terminaron ganando por 3 a 2 tras remontar en el noveno.

Este fue el primer jonrón del oriundo de Anaco en la presente campaña. Sus estadísticas, hasta ahora, señalan dos carreras impulsadas, cinco anotadas, y 12 imparables (un doble) en 37 turnos para un promedio de .324 luego de 13 presentaciones.

Arcia, rumbo a la centena de jonrones

Todo parece apuntar que Orlando Arcia será el próximo pelotero venezolano en alcanzar los 100 cuadrangulares en la MLB, esto siempre y cuando se mantenga saludable y siga contando con la confianza del staff técnico de Minnesota.

Con su batazo de este sábado llegó a los 91 para dejar atrás a Gerardo Parra (90) y asumir en solitario el puesto 42. Ahora su próximo objetivo será superar a José Celestino López (92).

Cabe mencionar que William Contreras (89) también va camino a sumar 100 jonrones de por vida en la MLB, e incluso podría hacerlo mucho antes de Arcia debido a su rol como titular dentro de los Cerveceros de Milwaukee.