MLB: Luis Arráez deja una jugada para enmarcar en su jornada del sábado

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Luis Arráez ha demostrado a lo largo de esta temporada 2026 que es un pelotero muy versátil. Y es que cuando no es capaz de producir con el madero, el centro de las miradas pasa hacia su defensa en la intermedia, su posición predilecta.

Calidad defensiva de Arráez

Para la cita de este sábado, el grandeliga venezolano ligó de 5-1 con un ponche en lo que fue la derrota por 3 a 2 de los Gigantes de San Francisco ante los Cachorros de Chicago.

Aunque su único imparable fue en la primera entrada y no llevó a nada relevante para su equipo, en la baja del segundo protagonizó una estupenda jugada defensiva para ganarse algunos aplausos en el Wrigley Field.

Nico Hoerner bateó un rodado que tenía intenciones de internarse hacia el jardín derecho, pero al final encontró a un Luis Arráez que con agilidad lo manejó con el guante de revés para concretar el segundo out del episodio.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB