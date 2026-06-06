MLB: ¡Se pasó! Miguel Rojas ejecuta una jugada de feria que parecía imposible

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Para nadie es un secreto que la principal fortaleza de Miguel Rojas es su defensa. Sin embargo, el infielder venezolano se ha encargado de realizar tan fenomenales, que una parece mejor que otra y otra prueba de ello quedó en evidencias este viernes.

En el desafío entre Cascabeles de Arizona y Dodgers de Los Angeles, el cual marcha 0-0 en el tercio final, el venezolano ayudó a su amigo Roki Sasaki a mantener el cero durante siete capítulos completos, luego de realizar una jugada que desde ya es candidata a la jugada del año.

Miguel Rojas concreta una jugada casi imposible

El derecho Nick Madrigal conectó un piconazo por el medio del campo que parecía dominable para "Miggy-Ro" porque estaba jugando cargado a la base. Sin embargo, Sasaki roza la pelota con su guante.

Eso provoca el desvío de la bola, la cual se alejó mucho más de Rojas, pero eso no impidió que el venezolano hiciera un esfuerzo mayor para estirar su cuerpo por completo, llegarle mágicamente a la bola con su mano limpia y lo más sorprendente, realizara un disparo a tiempo y certero a primera base, a pesar de que su cuerpo estaba mirando hacia la tercera porque iba en plena carrera.

La ayuda de un Guante de Oro como Freddie Freeman en la inicial también fue importante para sacar al corredor, no obstante, todo el crédito es para Rojas, quien de realizar una jugada que parecía imposible.