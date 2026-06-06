​Luis Arráez encendido: Ya suma 24 juegos multi-hit en la temporada 2026 de MLB

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​El infielder venezolano Luis Arráez continúa demostrando por qué es uno de los bateadores más consistentes de todas las Grandes Ligas. Con su más reciente actuación, el camarero de los Gigantes de San Francisco alcanzó una cifra redonda que refleja su capacidad para conectar la bola a la banda contraria y castigar al pitcheo rival de forma constante en lo que va de campaña.

​La espectacular actuación de hoy en Wrigley Field

​Durante la jornada de este viernes, "La Regadera" fue una de las piezas centrales en la contundente victoria de los Gigantes de San Francisco 18-3 ante los Cachorros de Chicago en el emblemático Wrigley Field.

​Arráez conectó de 5-2, incluyendo un doblete, una carrera impulsada y dos anotadas, dejando su promedio de bateo en un sólido .326. Esta brillante exhibición con el madero le permitió registrar oficialmente su juego número 24 de 2 o más hits en lo que va de la temporada 2026, consolidándose en la parte alta de la alineación de San Francisco.

​Estadísticas de Luis Arráez: El ritmo hacia campañas anteriores

​El ritmo que lleva el yaracuyano proyecta otra temporada de élite en las Mayores. Aunque la meta de superar sus propios registros históricos es exigente, su consistencia mantiene alertas a los analistas. A continuación, repasamos cuántos juegos de múltiples imparables ha conseguido en sus años más destacados:

​Dato SEO Clave: La regularidad de Luis Arráez con los juegos de 2 o más hits lo posiciona año tras año entre los líderes de imparables de la Liga Nacional