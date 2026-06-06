Eduardo Rodríguez falla en otro intento por sumar su victoria 100 en la MLB

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Eduardo Rodríguez volvió a quedarse a las puertas de concretar su victoria 100 de por vida en la MLB. Y es que en esta ocasión no pudo someter a los bates de los Nacionales de Washington, equipo que derrotó por 6 a 1 a los D-backs de Arizona en el Chase Field.

La línea de trabajo del zurdo venezolano fue de 6.1 innings en los que toleró seis imparables (dos jonrones) y cuatro carreras, además que otorgó una base por bolas y ponchó a cinco contrarios. De esta manera sumó su segunda presentación seguida sin adjudicarse el triunfo.

Dos innings dolorosos para E-Rod

El conjunto capitalino picó adelante en la pizarra en la misma primera entrada. James Wood abrió las acciones con un sencillo y le siguió Curtis Mead con un vuelacercas entre los jardines izquierdo y central. A partir de acá, el carabobeño ajustó un par de detalles en su mecánica y sacó a relucir su versión dominante.

Luego de que le abrieran el segundo capítulo con otro imparable, Eduardo Rodríguez retiró en fila a los siguientes 11 bateadores, hasta que su compatriota Keibert Ruiz le disparó un doble en la alta del quinto.

Ya en el séptimo, el lanzador venezolano fue sorprendido por un jonrón solitario Dylan Crews, mientras que Jacob Young le conectó un triple que obligó al manager Torey Lovullo a usar el bullpen. Fue entonces cuando Juan Morillo dominó con un elevado de sacrificio a Nassim Núñez para que entrara esa cuarta anotación en la cuenta de E-Rod.

Vale mencionar que la ofensiva de Arizona solo disparó dos sencillos en todo el juego, y ambos fueron en el quinto capítulo donde lograron descontar el marcador con una remolcada de LuJames Groover.

Esta fue la tercera apertura de Eduardo Rodríguez en la que permite cuatro rayitas, el tope más alto en lo que va de temporada. Su última victoria se remonta al 26 de mayo frente a los Gigantes de San Francisco.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB