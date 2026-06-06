MLB: José Altuve estremece Houston con este soberano cuadrangular

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El Daikin Park fue testigo este sábado del cuadrangular de un pelotero muy querido de la ciudad: José Altuve. Esto sucedió durante el segundo compromiso de la serie entre Astros de Houston y Atléticos.

A la altura del tercer inning, el grandeliga venezolano le dio con todo a un lanzamiento por el medio del abridor Kade Morris, enviando la bola hacia las gradas del jardín izquierdo, a una distancia de 352 pies y con una velocidad de salida de 95.3 mph.

Al final ligó de 2-1 con jonrón, impulsada, dos anotadas, una base por bolas y un ponche. Cabe mencionar que el manager Joe Espada optó por reemplazar al maracayero en la alta del sexto, ya que Houston contaba con una enorme ventaja en la pizarra de 13 a 2.

De esta manera, José Altuve sumó su quinto jonrón de la presente temporada, la quinta mejor cifra dentro del equipo. Además, su promedio es de .249 producto de 42 imparables (10 dobles) en 169 turnos, con 13 carreras impulsadas y 29 anotadas.

Altuve escala entre los intermedistas en la MLB

Astro Boy continúa aumentando sus estadísticas para una futura elección al Salón de la Fama. Con este reciente batazo llegó a los 260 cuadrangulares en la MLB, dejando atrás a Chase Utley y Marcus Semien en la lista de los intermedistas. Su próximo objetivo es igualar el sexto puesto que está en manos del inmortal de Cooperstown Joe Morgan (268).

Foto: Baseball Reference

Por su parte, en el listado vitalicio de peloteros venezolanos todavía se encuentra un poco lejos de la sexta casilla donde aparece Bob Abreu (288).