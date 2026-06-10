MLB: Ronald Acuña Jr. abandona el juego en Chicago por otra posible lesión

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Ronald Acuña Jr. ha encendido una vez más las alarmas de los Bravos de Atlanta por otro inconveniente físico, esta vez durante el compromiso de este martes por la noche ante las Medias Blancas de Chicago en el Rate Field.

La situación se dio a la altura del cuarto episodio tras batear un rodado por los lados de la tercera base. Y es que fue durante su sprint desde el home hasta la primera base cuando habría sentido algún tipo de pinchazo en su pierna, lo que generó su salida inmediata tras la asistencia del trainer del equipo.

Se espera que en las próximas horas pase por una evaluación más profunda para determinar la gravedad del problema.