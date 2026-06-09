MLB: Francisco Álvarez tiene fecha de regreso para unirse a los Mets

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El manager Carlos Mendoza se le aproxima un agradable dolor de cabeza, ya que podría recibir una importante noticia en los próximos días con la presencia de Francisco Álvarez, que tiene posibilidades de reincorporarse a New York Mets durante la próxima estadía en el Citi Field.

De acuerdo con el reporte de Mike Puma de New York Post, El receptor venezolano continúa avanzando en su proceso de recuperación y su regreso parece estar cada vez más cerca. Cabe destacar que, el jugador ha estado marginado de los diamantes debido a un desgarro de menisco en la rodilla derecha que requirió cirugía.

La eventual vuelta de Álvarez representaría un refuerzo significativo para la alineación y la receptoría de los Mets. Considerado una de las piezas jóvenes más importantes de la organización, el venezolano aportaría poder ofensivo y solidez defensiva detrás del plato en un momento clave de la temporada.

Posible vuelta de Francisco Álvarez contra St. Louis Cardinals

El retorno del pelotero venezolano puedo darle durante la serie de tres compromisos frente a St. Louis Cardinals, que marcará el regreso del equipo al Citi Field este martes 9 de junio para seguir remontando en la vigente campaña, donde coleccionan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que, Mendoza presenta un dilema en la receptoría, tomando en cuenta que el también venezolano Luis Torrens ha tomado la batuta detrás del plato con una presentación notable defensivamente, pero con un pobre participación con el madero de .218 de average. Del otro lado, Álvarez estaba siendo determinante a nivel ofensivo antes de lesionarse con promedio de .241, cuatro cuadrangulares, 10 impulsadas, 27 hits, 12 anotadas, .317 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .710 en 37 juegos.