MLB: Luis Arráez extiende cadena de hits y sigue encendido con los Gigantes

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Luis Arráez cada vez se mantiene consolidado como el bateador más productivo que ha presentado San Francisco Giants en la presente temporada de las Grandes Ligas. Aunque no destaca a fuerza de jonrones como otras figuras, el pelotero venezolano se encuentra en la pelea nuevamente por otro título de bateo en la Liga Nacional.

'La Regadera' volvió a demostrar por qué es uno de los bateadores más consistentes de Las Mayores al extender el lunes la racha activa de juegos consecutivos conectando al menos un hit más larga entre los venezolanos. Aunque la franquicia de la Bahía cayó 4-3 ante Washington Nationals en el Oracle Park, el infielder criollo mantuvo encendida su producción ofensiva al irse de 5-2 en la jornada de este lunes por la noche.

Luis Arráez extiende acecha racha personal de imparables

La conexión que aseguró la continuidad de su cadena llegó temprano en el encuentro. En su primer turno al bate, durante la primera entrada, Arráez castigó un sinker del zurdo Richard Lovelady y lo envió con fuerza hacia el jardín central para apuntarse un sencillo. Con ese imparable, el yaracuyano llegó a nueve compromisos consecutivos conectando de hit.

El venezolano no se conformó con una sola contribución ofensiva. En el séptimo episodio volvió a hacerse sentir con otro sencillo, esta vez frente al también zurdo Mitchell Parker. De esa manera completó una noche de múltiples imparables y siguió elevando sus números en una temporada en la que ha sido una pieza clave dentro de la alineación de San Francisco.

Durante esta racha, iniciada el 31 de mayo, Arráez exhibe una sólida línea ofensiva al batear para .333, producto de 13 hits en 39 turnos. Además, acumula un cuadrangular, tres dobles, seis carreras anotadas y tres impulsadas, ratificando una vez más su reputación como uno de los mejores especialistas en contacto del béisbol actual. Asimismo, se ubica en el top-5 por el liderato de bateo en el viejo circuito, que tiene como dueño de la cima a Otto Lopez (.336).