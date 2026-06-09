NBA: Juego 3 New York Knicks vs San Antonio Spurs con la visita de Trump

Las Finales de la NBA se mudaron a Nueva York con la serie 2-0 en favor de Knicks, ahora no hay mañana para San Antonio que tiene que ganar si o si para mantener viva la serie.
Antes del inicio del partido todas las miradas estaban puestas en la presencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el Madison Square Garden. Donde fue abuchado por parte de la parcialidad neoyorquina presente.
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Primer cuarto
Spurs 2-0 Knicks / Victor Wembanyama anota alley oop hundida (De'Aaron Fox marca la asistencia)
Spurs 14-5 Knicks / Stephon Castle anota triple (Victor Wembanyama marca la asistencia)
Spurs 16-9 Knicks / Josh Hart anota triple (Landry Shamet marca la asistencia)
Spurs 24-13 Knicks / Devin Vassell anota triple (Dylan Harper marca la asistencia)
Spurs 28-19 Knicks / Jalen Brunson anota bandeja
Spurs 33-21 Knicks / Julian Champagnie anota triple (Victor Wembanyama marca la asistencia)
FINAL DEL PRIMER CUARTO Spurs 33-21 Knicks
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Segundo cuarto
Spurs 38-29 Knicks / Jose Alvarado anota tiro en suspensión
Spurs 40-35 Knicks / Karl-Anthony Towns anota una flotadora
Spurs 42-38 Knicks / Stephon Castle anota bandeja (Dylan Harper marca la asistencia)
Spurs 47-44 Knicks / Jordan Clarkson anota doble
Spurs 48-49 Knicks / Jalen Brunson anota triple (Josh Hart marca la asistencia) y Knicks le da la vuelta al compromiso
Spurs 54-50 Knicks / Victor Wembanyama anota alley oop (De'Aaron Fox marca la asistencia)
Spurs 54-54 Knicks / Josh Hart anota doble
Spurs 57-62 Knicks / Jalen Brunson anota triple y Knicks saca la máxima diferencia del juego (de momento)
FINAL DEL SEGUNDO CUARTO Spurs 57-64 Knicks
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Tercer cuarto
Spurs 62-64 Knicks / Julian Champagnie anota triple (Victor Wembanyama marca la asistencia)
Spurs 63-68 Knicks / OG Anunoby anota con una volcada
Spurs 67-70 Knicks / Jalen Brunson anota un tiro en suspensión
Spurs 72-71 Knicks / Devin Vassell anota running jump shot (Dylan Harper marca la asistencia)
Spurs 81-78 Knicks / Dylan Harper anota par de libres
Spurs 89-84 Knicks / Julian Champagnie anota triple Dylan Harper marca la asistencia)
Spurs 89-89 Knicks / Jordan Clarkson anota triple tras step back
FINAL DEL TERCER CUARTO - Spurs 92-91 Knicks
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Cuarto cuarto
Spurs 96-91 Knicks / De'Aaron Fox anota par de tiros libres
Spurs 98-93 Knicks / Mitchell Robinson anota tras corregir el tiro de un compañero
Spurs 100-95 Knicks / Jalen Brunson anota bandeja
JUEGO EN DESARROLLO