Finales NBA: Donald Trump paralizó Nueva York con su llegada y así fue abucheado

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Por primera vez en 27 años el Madison Square Garden abre este lunes sus puertas para recibir un partido de las Finales NBA. Donde además se convertirá en centro de la política y deporte de la ciudad de Nueva York, ya que para este partido contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La casa blanca publicó un video de cómo el Presidente comenzó su viaje hacia la Gran Manzana. Marine One aterriza en la ciudad de Nueva York mientras el presidente Trump llega para el Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden.

Los Knicks llegan con una ventaja de 2-0 en la serie al juego de esta noche, desde muy temprano el servicio secreto y las autoridades locales tomaron los alrededores del estadio y crearon múltiples puntos de control. Hasta cada jugador tuvo que pasar por diferentes requisas antes de entrar al MSG.

Este no es el primer evento que el magnate visita durante su presidencia, ya que el año pasado estuvo en las 24 Horas de Daytona, el Super Bowl de la NFL, así como en la final del Mundial de Clubes.

Ya se ha hecho costumbre el abucheo de los fanáticos contra Donald Trump durante los eventos deportivos que asiste y las Finales d ela NBA no fueron la excepción, ya que en la interpretación del himno de Estados Unidos el Presidente fue enfocado en las pantallas de la duela e inmediatamente los asistentes mostraron su repudio contra el político.

Pese a lo negativo, esta noche, Donald Trump se convierte en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en asistir a un partido de las Finales de la NBA.