NBA: NBA activa protocolos por la presencia de Trump

Suscríbete a nuestros canales

El Madison Square Garden se transformó en una fortaleza infranqueable. La presencia de Donald Trump en el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs alteró por completo la logística habitual de la liga. El despliegue del Servicio Secreto obligó a implementar un protocolo de seguridad sin precedentes que afectó tanto a los aficionados como a los propios protagonistas del espectáculo.

Uno de los momentos más comentados de la jornada previa al encuentro fue el paso del pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, por los controles de seguridad de la arena. El jugador francés, con sus 2.24 metros de estatura, tuvo que someterse a las revisiones exhaustivas y a los arcos de detección de metales dispuestos en los accesos especiales del recinto neoyorquino.

Cierre perimetral y revisiones estilo aeropuerto en Manhattan

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía de Nueva York, estableció un perímetro de alta seguridad alrededor de la icónica arena de la Octava Avenida. Las medidas incluyeron el cierre total de calles adyacentes y la prohibición estricta del ingreso de cualquier tipo de mochilas o bolsos al interior del recinto.

Tanto el personal del Madison Square Garden como los miembros de las delegaciones de San Antonio y Nueva York debieron superar múltiples filtros de inspección antes de ingresar a los vestuarios. Los reportes oficiales confirmaron que el escaneo manual y electrónico se aplicó bajo los mismos estándares utilizados en las terminales aeroportuarias de máxima seguridad.

Cancelación de actividades para los fanáticos en los alrededores

El impacto de la visita presidencial también modificó los planes de los seguidores locales. Las autoridades determinaron suspender el tradicional festival de visualización pública en las afueras del Garden para evitar aglomeraciones masivas difíciles de controlar en un entorno protegido. Esta medida preventiva se tomó tras los incidentes registrados el viernes anterior, donde se produjeron detenciones por alteración del orden público en las celebraciones callejeras.

La organización del evento solicitó formalmente a los poseedores de boletos presentarse en los accesos con un mínimo de dos horas de anticipación respecto al horario del salto inicial para mitigar los retrasos inevitables causados por los magnetómetros.

El dispositivo de seguridad para las estrellas de la cancha

El protocolo de blindaje no distinguió jerarquías deportivas. Jugadores, cuerpos técnicos y directivos de ambas franquicias cumplieron con las directrices federales obligatorias. La rutina de preparación física y calentamiento en la duela se desarrolló bajo la mirada atenta de agentes federales distribuidos de forma estratégica en las zonas de acceso exclusivo y palcos principales.

A pesar de los inconvenientes logísticos y las demoras en los ingresos de los equipos al edificio, la oficina de la NBA ratificó que las medidas operativas se ejecutaron de acuerdo con los planes de contingencia previstos para la asistencia de dignatarios de alto perfil a eventos deportivos de magnitud internacional.