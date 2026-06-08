Baloncesto español 2026: Playoffs en vivo y gratis

Por Andrea Matos Viveiros
Aquí te contamos todo sobre los juegos de baloncesto español que disfrutarás esta semana en vivo, en exclusiva y gratis por Meridiano Televisión.
Semifinales del baloncesto español
Disfruta de estos encuentros en vivo, gratis, en exclusiva y en señal abierta para toda Venezuela por Meridiano Televisión. Y, vía streaming, por meridiano.net/meridianotv.
Martes 9 de junio. Barcelona vs La Laguna Tenerife / Inicio 2:00p.m.
Miércoles 10 de junio. Baskonia vs Joventut / Inicio 2:00 vía treaming meridiano.net
Jueves 11 de junio. Barcelona vs La Laguna Tenerife / Inicio 2:00 vía treaming meridiano.net
Viernes 12 de junio. Baskonia vs Joventut / Inicio 2:00p.m.
Final por Meridiano Televisión
Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):
- Jueves 18 - 1º Partido
- Sábado 20 - 2º Partido
- Lunes 22 - 3º Partido
- Miércoles 24 - 4º Partido (De ser necesario)
- Sábado 27 - 5º Partido (De ser necesario)
Si las semifinales culminan después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):
- Sábado 20 - 1º Partido
- Lunes 22 - 2º Partido
- Miércoles 24 - 3º Partido
- Viernes 26 - 4º Partido (De ser necesario)
- Domingo 28 - 5º Partido (De ser necesario)
No te pierdas lo mejor del baloncesto español solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.