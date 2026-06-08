De la frustración de Josh Hart a la locura en taquilla: el alto costo de las Finales

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Las Finales de la NBA regresan al Madison Square Garden tras 27 años de ausencia. Sin embargo, no todos están celebrando el elitista ambiente que rodea el esperado enfrentamiento entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Josh Hart, uno de los jugadores clave del equipo neoyorquino, expresó una fuerte frustración al respecto. Durante una reciente atención a los medios previa al tercer partido, el escolta no se guardó nada al ser consultado sobre el costo para ingresar a "La Meca" del baloncesto.

"Ojalá los precios de las entradas no fueran tan desorbitados", declaró Hart con evidente molestia. "Siento que mucha gente que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo, lamentablemente, no podrá entrar", lamentó.

Para el jugador, la situación resulta profundamente injusta para la base más leal de seguidores de la franquicia, quienes los han apoyado en los peores momentos. Además, el jugador no dudó en calificar como "ridículo" el hecho de que el boleto más accesible cueste entre $7,000 y $8,000.

La locura del mercado y el evento deportivo más caro

Las quejas de Hart tienen un sólido fundamento en la realidad económica actual. Ante la enorme expectativa, este tercer encuentro en Nueva York va en camino a convertirse en el evento deportivo más caro en la historia de los Estados Unidos.

La euforia se desató luego de que los Knicks vencieran a los Spurs por 105-104 en el segundo partido. Esta victoria, que amplió la ventaja de la serie a 2-0, disparó el valor de las entradas en el mercado de reventa hasta los $10,000 durante el fin de semana.

Para el cuarto partido, las cifras son aún más alarmantes debido a la posibilidad de asegurar el campeonato. Según la plataforma Gametime, el acceso más barato supera los $10,000, mientras que los asientos exclusivos al lado de la duela alcanzan los $110,964.

Adam Silver, comisionado de la NBA, admitió que es "frustrante" que los fanáticos promedio queden excluidos. No obstante, como hombre de negocios, reconoció que el mercado responde a la enorme demanda y a lo mucho que está en juego para los neoyorquinos.

Seguridad extrema y la postura de Donald Trump

La logística del evento se ha complicado aún más con la confirmada asistencia del presidente Donald Trump. Este anuncio provocó una ligera caída temporal en los precios, principalmente por los inconvenientes que generan las estrictas medidas de seguridad implementadas.

Los asistentes deberán someterse a controles exhaustivos, similares a las filas de la TSA en los aeropuertos. Por ello, la directiva de los Knicks recomendó a los aficionados llegar al menos dos horas antes del salto inicial para evitar quedarse fuera durante el inicio del juego.

Al ser consultado sobre los altos costos, el presidente Trump ofreció una perspectiva muy distinta y menos empática que la de Hart. "Pueden verlo por televisión, es prácticamente gratis. Así es la vida", comentó el mandatario a los periodistas desde el Air Force One.

Concentración total en la duela

A pesar del circo mediático, de los boletos millonarios y de la presencia presidencial en primera fila, los jugadores mantienen la calma. Figuras como Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns evitan cualquier tipo de distracción externa.

Con una impresionante racha de 13 victorias consecutivas, el equipo tiene clara su misión. Inspirados en la icónica mentalidad de Kobe Bryant durante las Finales de 2009, los Knicks saben que "el trabajo no está terminado" ante Victor Wembanyama y los Spurs.