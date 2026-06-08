NBA: Nueva York ordena cierres masivos de calles por el Juego 3 de las Finales

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El epicentro de la Gran Manzana se transformará en una fortaleza inexpugnable esta tarde. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en coordinación con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, anunció que cerrará múltiples bloques y avenidas adyacentes al Madison Square Garden más de cuatro horas antes del inicio del Juego 3 de las Finales de la NBA.

La drástica medida responde al riguroso e histórico despliegue logístico para garantizar la seguridad del presidente Donald Trump, quien se convertirá en el primer mandatario en funciones en presenciar unas Finales de la NBA en el propio recinto.

Desde el palco de honor: Trump no estará a ras de lona

A pesar de la inmensa expectativa por ver el impacto visual del mandatario en la primera fila del pabellón, se ha confirmado que Donald Trump no se sentará en las codiciadas sillas a pie de pista (courtside) del Madison Square Garden esta noche.

En su lugar, el presidente observará el compromiso desde la exclusiva suite privada de James Dolan, propietario de los New York Knicks y del conglomerado Madison Square Garden Sports. Fuentes cercanas a la organización confirmaron que fue el propio Dolan quien extendió la invitación formal al mandatario, facilitando una logística de seguridad mucho más controlable para el Servicio Secreto al mantener al jefe de Estado en un área blindada y elevada del recinto.

Un perímetro de máxima seguridad en Midtown

Los cortes de circulación, que afectarán tanto al tráfico vehicular como al paso peatonal no autorizado, se activarán a mitad de la tarde, bloqueando las arterias principales que rodean el mítico estadio de la octava avenida. Esta acción busca establecer un cordón estéril antes del arribo de la comitiva presidencial.

Para una zona caracterizada por el caos vial habitual de Manhattan, el cierre temprano de múltiples calles promete generar un impacto profundo en la rutina del centro de la ciudad y, muy especialmente, en el traslado de los miles de aficionados que poseen boletos para el compromiso entre los Knicks y los San Antonio Spurs.

La recomendación oficial: Llegar tres horas antes o perderse el inicio

Ante el cuello de botella logístico que significará revisar a más de 19,000 asistentes bajo estándares de seguridad presidencial, la organización de los Knicks y las fuerzas del orden emitieron una alerta urgente para toda la fanaticada.

Las autoridades advirtieron que las filas para los arcos de detección de metales y el escaneo de boletos serán considerablemente más lentas que en cualquier juego de temporada regular o rondas previas de playoffs. Con la efervescencia por las Finales en su punto máximo, la paciencia y la planificación previa serán tan cruciales para los neoyorquinos esta noche como la estrategia en la duela.