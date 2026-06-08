NBA: Hora, fecha y como ver el Juego 3 de las Finales de la NBA

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La atención de la NBA estará centrada este lunes 8 de junio en el tercer partido de las Finales entre San Antonio Spurs y New York Knicks. La serie se traslada al Madison Square Garden con ventaja de 2-0 para Nueva York, luego de dos ajustadas victorias en San Antonio que dejaron a los neoyorquinos a solo dos triunfos de conquistar el campeonato.

Para los Spurs, el encuentro representa prácticamente una obligación de ganar. El equipo texano mostró competitividad en los dos primeros compromisos, especialmente en el segundo duelo, que se definió por apenas un punto. Ahora necesitarán una respuesta contundente de sus principales figuras para evitar quedar al borde de la eliminación y recuperar la ventaja de localía que perdieron al inicio de la serie.

Por su parte, la tropa liderada por Jalen Brunson buscará aprovechar el impulso de su afición y acercarse aún más al título. La franquicia neoyorquina ha mostrado solidez en ambos lados de la cancha durante las Finales y llega con la confianza de haber ganado los dos primeros partidos. Una victoria este lunes los colocaría con una ventaja de 3-0, una situación de la que ningún equipo ha logrado recuperarse en la historia de las Finales de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 8 DE JUNIO

San Antonio Spurs vs New York Knicks - Madison Square Garden (0-2)

Hora: 8:30 PM en Venezuela.