La NBA acorrala a los Clippers: Kawhi Leonard testifica por presunta evasión del tope salarial

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La NBA ha dado un paso decisivo en su investigación contra Los Angeles Clippers. Recientemente, la liga entrevistó a la estrella Kawhi Leonard y a su tío y asesor comercial, Dennis Robertson, buscando esclarecer presuntas irregularidades financieras.

El objetivo principal de estas pesquisas es determinar si la franquicia californiana cometió una infracción grave. Se sospecha que el equipo habría eludido deliberadamente las reglas del límite salarial para compensar económicamente al siete veces All-Star.

Ampliando el círculo de interrogatorios

Según información revelada por el periodista Baxter Holmes de ESPN, los interrogatorios no se han limitado al círculo íntimo del jugador. La liga también ha llamado a declarar a los niveles más altos de la organización angelina.

Steve Ballmer, propietario de los Clippers, y varios miembros de la directiva ya han presentado su versión de los hechos. Asimismo, los investigadores contactaron a exdirectivos de Aspiration, la empresa medioambiental que protagoniza esta controversia.

El polémico rol de Aspiration

El centro de la polémica gira en torno a un supuesto contrato publicitario ficticio de 28 millones de dólares vinculado a Aspiration. Ballmer ha negado rotundamente haber diseñado este acuerdo como una fachada para pagarle a Leonard por debajo de la mesa.

Por el contrario, el multimillonario dueño asegura haber sido una víctima más de esta compañía. Ballmer sostiene que Aspiration lo "estafó", provocándole la pérdida de una inversión personal valorada en 50 millones de dólares.

Las sospechas sobre la empresa se confirmaron recientemente por la vía legal. Joseph Sandberg, cofundador de Aspiration, fue sentenciado a 14 años de prisión en una corte federal tras declararse culpable del delito de fraude electrónico.

La defensa del jugador y el veredicto inminente

A pesar de la gravedad del asunto, el entorno del alero californiano insiste en su total inocencia. Una fuente cercana le aseguró a Holmes que el campamento de Leonard "no tenía nada que ocultar" ante las autoridades de la liga.

Refutaron las acusaciones de manera categórica, defendiendo que la relación comercial con la empresa era legítima y no un "acuerdo fantasma". Mientras tanto, el comisionado Adam Silver adelantó que el bufete de abogados independiente a cargo está próximo a concluir la investigación.

Un futuro brillante y millonario en la duela

Ajenos al ruido en los despachos, los números de Leonard en la cancha hablan de un nivel superlativo. El astro viene de firmar una campaña excepcional, promediando 27.9 puntos, 6.4 rebotes, 3.6 asistencias y 1.9 robos en 65 encuentros disputados.

Este extraordinario desempeño le valió ser incluido en el segundo equipo All-NBA e igualar en el séptimo lugar de las votaciones para el Jugador Más Valioso (MVP). Un rendimiento que ratifica su estatus como uno de los mejores de la liga.

Actualmente, Leonard se prepara para entrar en el último año de su acuerdo vigente con Los Ángeles. Sin embargo, su brillante temporada lo hace completamente elegible para asegurar una extensión máxima de dos años y 126,1 millones de dólares.