Knicks contra Spurs: El inicio de las Finales logra cifras históricas en la televisión

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El arrollador carisma de figuras como Victor Wembanyama y Jalen Brunson ha revitalizado por completo el interés del público. Gracias a ellos, el arranque de las Finales de la NBA de este año registró una audiencia verdaderamente espectacular.

Semejante nivel de expectación no se vivía desde hace ocho años en la liga. En aquel entonces, los aficionados se paralizaban para disfrutar de los legendarios duelos por el campeonato entre LeBron James y Stephen Curry.

Cifras que marcan un hito

El primer choque entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks promedió casi 17 millones de televidentes este miércoles. Esta impresionante cifra representa un salto del 90 % respecto al inicio de las finales de la temporada pasada.

Además, se consolidó como el primer juego más visto desde 2018, la última vez que James (con Cleveland) y Curry se midieron por el anillo. La victoria de los neoyorquinos por 105-95 mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos.

El punto máximo de atención se alcanzó alrededor de las 11:00 Pm, hora del Este de Estados Unidos. Durante ese emocionante último cuarto, la transmisión registró un pico histórico de 19,63 millones de espectadores conectados simultáneamente.

Superando a las Grandes Ligas

Con estos números, se convirtió en el juego de finales con mayor audiencia desde el sexto partido de la serie de 2019 entre Toronto y Golden State. Este hito representa también un triunfo absoluto para las transmisiones de la cadena ABC.

El impacto mediático de este duelo trascendió el ámbito del baloncesto. La audiencia de este miércoles superó el registro del juego inaugural de 15 de las últimas 16 Series Mundiales de las Grandes Ligas.

Incluso dejó atrás el esperado inicio de la Serie Mundial de 2024 entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Aquel choque, que enfrentó a los dos mercados más grandes del país, había promediado 15,2 millones de espectadores.