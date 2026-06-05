Ja Morant cada vez más cerca de irse de Memphis Grizzlies

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El divorcio definitivo en el baloncesto profesional estadounidense ya tiene fecha de caducidad. En lo que supone la crónica de un colapso anunciado, fuentes de total solvencia cercanas a la liga han confirmado que la relación entre los Memphis Grizzlies y su jugador franquicia, Ja Morant, se encuentra completamente rota y sin posibilidad de reparación. Ante este escenario de punto de no retorno, la directiva del equipo de Tennessee ha tomado la decisión drástica de buscarle una salida inmediata: el base estrella será traspasado en el transcurso del próximo mes.

Lo que durante años fue una de las uniones más prometedoras y electrizantes de toda la NBA ha terminado por desmoronarse de forma definitiva. A pesar de los múltiples intentos por ambas partes de reconducir la situación, tender puentes y limpiar la imagen pública de la relación tras los bullados incidentes extradeportivos que arrastraba el jugador, el desgaste interno en los despachos y el vestuario ha alcanzado un nivel insostenible. La paciencia de la propiedad de los Grizzlies se ha agotado, y la salida del base ya no es una posibilidad remota, sino un hecho inminente.

"Los puentes están totalmente dinamitados. Ya no se trata de reconducir la situación, sino de encontrar el mejor paquete de reconstrucción posible antes de que empiece el campamento de entrenamiento".

Las razones de un colapso irreversible

Para entender cómo se ha llegado a este punto de fricción absoluta, es necesario mirar la acumulación de factores que han erosionado la confianza mutua. Morant, elegido en el número 2 del Draft de 2019, estaba llamado a ser el heredero cultural e histórico de la franquicia bajo el lema del Grit and Grind. Sin embargo, la brecha entre las expectativas de la directiva y el comportamiento del base se fue agrandando progresivamente.

Los desencuentros no solo han sido deportivos. El núcleo del problema radica en una pérdida total de confianza en la capacidad de Morant para liderar el proyecto a largo plazo de manera profesional. A pesar de las suspensiones previas y las promesas de enmienda, la directiva liderada por Zach Kleiman ha considerado que el entorno del jugador y sus decisiones continuadas no se alinean con los valores que la franquicia quiere proyectar de cara al futuro.

Por su parte, el entorno del jugador también habría mostrado su descontento con la gestión interna del equipo y el trato recibido durante los momentos más tormentosos de las últimas temporadas, precipitando un deseo de cambio de aires que ahora es recíproco.

El mercado de la NBA, en estado de shock

El anuncio implícito de la disponibilidad de Ja Morant en el mercado de traspasos va a alterar por completo los planes de verano de media liga. Hablamos de un talento generacional, un All-Star indiscutible con una capacidad atlética casi sin parangón en la posición de base, capaz de cambiar el destino de cualquier franquicia de la noche a la mañana.

A pesar de las evidentes señales de alarma que acompañan a su nombre, el talento puro suele imponerse en los despachos de la NBA. Varias franquicias con la urgencia de dar un salto competitivo ya están preparando ofertas agresivas. Los despachos de Memphis exigen un retorno histórico que combine:

Estrellas consolidadas que permitan a los Grizzlies mantenerse como un equipo competitivo en la Conferencia Oeste.

Jóvenes talentos de primera ronda con contratos controlados para asegurar el futuro de la plantilla.

Capital de Draft masivo (múltiples primeras rondas) para poder acometer futuros movimientos comerciales.

Equipos de mercados grandes que buscan desesperadamente una chispa de identidad y espectacularidad en su juego ya han levantado el teléfono. El próximo mes será un tablero de ajedrez frenético donde Memphis buscará maximizar el valor de su activo más preciado antes de que el valor de mercado del jugador pueda verse devaluado por la presión pública de la situación.