NBA: Hora, fecha y como ver el Juego 2 de las Finales de la NBA

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Las Finales de la NBA continúan este viernes 5 de junio con el segundo partido de la serie entre San Antonio Spurs y los New York Knicks. El conjunto neoyorquino llega al compromiso con ventaja de 1-0 tras imponerse por 105-95 en el primer encuentro, resultado que les permitió robar la ventaja de localía y colocar presión sobre los Spurs.

Gran parte de la atención estará centrada en Jalen Brunson, quien volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes de estos playoffs. El base lideró a los Knicks en el primer duelo y buscará mantener su impacto ofensivo para acercar a su equipo a un histórico campeonato. Del lado de San Antonio, las esperanzas recaen en sus principales figuras, que deberán elevar su nivel para equilibrar una serie que comenzó cuesta arriba.

El Juego 2 representa una oportunidad crucial para ambos equipos. Los Knicks intentarán aprovechar el impulso de su victoria inicial y tomar una ventaja de 2-0 antes de regresar al Madison Square Garden, mientras que los Spurs necesitan una reacción inmediata para evitar que la presión aumente. Con el título de la NBA en juego, se espera un duelo intenso y cargado de emociones entre dos franquicias que han protagonizado una de las postemporadas más sorprendentes de los últimos años.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE JUNIO

New York Knicks vs San Antonio Spurs - AT&T Center (1-0)

Hora: 8:30 PM en Venezuela.