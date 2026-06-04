NBA: Suspensión de por vida tras selfie con Wembanyama en el primero de las Finales

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El primer choque de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs era un evento muy esperado. La expectación era tan alta que un asistente quiso inmortalizar su presencia de una forma bastante inusual y arriesgada. Durante la disputada segunda mitad del encuentro del miércoles, el fanático detuvo las acciones al saltar repentinamente a la cancha.

Su único objetivo era conseguir una fotografía junto a la joven estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. La imprudencia le costó muy caro al invasor, quien fue arrestado casi de inmediato por las autoridades locales. Un portavoz de la oficina del Sheriff del Condado de Bexar confirmó al reportero Tom Orsborn que el infractor principal es un menor de edad.

El periodista Marc Stein informó el jueves que la NBA le prohibió de por vida la entrada a todos sus estadios. Además, la liga confirmó que una segunda persona implicada en el altercado recibió exactamente el mismo y severo castigo.

La sorpresa de Wembanyama

A pesar de lo impredecible de la situación, el gigante francés pareció tomar el incidente con bastante calma. Wembanyama incluso esbozó una ligera sonrisa mientras el intruso intentaba capturar la imagen a toda prisa.

Segundos después, el personal de seguridad del recinto intervino de forma veloz para sacar al joven de la duela. Al finalizar el partido, el jugador de San Antonio reconoció ante los medios que el momento lo tomó totalmente desprevenido.

"Nunca me había encontrado en esa situación", declaró Wembanyama en la rueda de prensa posterior al juego. "No sabía cómo reaccionar. Me sorprendió mucho", añadió la estrella europea sobre el peculiar encuentro a mitad del partido.

Victoria de los Knicks y lo que sigue

En el plano deportivo, la interrupción no desconcentró a los New York Knicks, que en ese momento lideraban por seis puntos. El equipo visitante mantuvo su dominio en la recta final y amarró la victoria por una diferencia de diez unidades.

Aunque Wembanyama tuvo algunos problemas de efectividad en los minutos de cierre, su actuación global fue destacada. El novato sensación logró dejar su huella en los libros de récords con estadísticas individuales realmente impresionantes.

Los Spurs buscarán empatar la serie y dejar atrás este accidentado episodio en el segundo juego de las Finales. Este próximo y emocionante duelo está programado para disputarse el viernes, nuevamente en la ciudad de San Antonio.