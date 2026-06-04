NBA: ¡144 puntos! Jalen Brunson se consolida como el hombre "Clutch" con increíble registro

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New York Knicks dieron el primer golpe en las Finales de la NBA, donde conquistaron territorio tejano con triunfo 105x95 sobre San Antonio Spurs, en la jornada de este miércoles 4 de junio. Jalen Brunson se quedó con los máximos honores con una presentación increíble desde el AT&T Center.

El piloto terminó el primer compromiso en la definición por el título frente a los tejanos con 30 puntos, tres rebotes y par de asistencias, siendo unas numeritos cruciales para continuar consolidándose como uno de los jugadores más decisivos de la NBA.

Jalen Brunson: el hombre "Clutch" de la NBA

Desde el inicio de los playoffs de 2023, el base de New York Knicks acumula 144 puntos en situaciones clutch, la mayor cantidad de toda la liga durante ese período. Su ventaja es considerable sobre figuras como Shai Gilgeous-Alexander (84), Nikola Jokić (69) y Jayson Tatum (65), lo que demuestra su capacidad para responder en los momentos más importantes.

El liderazgo de Brunson ha sido clave para el éxito reciente de Nueva York, que comenzó con el pie derecho las Finales de la NBA al tomar ventaja de 1-0 en la serie frente a San Antonio Spurs. Su producción en los cierres de partido se ha convertido en una de las principales armas de los Knicks, que sueñan con conquistar un campeonato impulsados por el talento y la sangre fría de su estrella.