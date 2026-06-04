Finales NBA: Unos Spurs heridos buscan frenar la racha histórica de los Knicks

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Las Finales de la NBA continúan este 05 de junio con un escenario inesperado en territorio tejano. En el compromiso inaugural de la serie por el campeonato, disputado el pasado 4 de junio, los New York Knicks silenciaron el feudo de los San Antonio Spurs al adjudicarse una sólida victoria a domicilio por 105-95. Este resultado obliga al conjunto local a formular una respuesta inmediata si no desea ceder una ventaja crítica antes de que la eliminatoria se traslade a la Gran Manzana.

San Antonio Spurs: Urgencia de ajustar el perímetro y la pintura

El primer enfrentamiento expuso de manera contundente las debilidades del esquema de San Antonio. A pesar de haber dominado la primera mitad y alcanzar una ventaja de hasta 14 puntos en el tercer cuarto, la escuadra local sufrió un colapso colectivo en el tramo definitivo del encuentro.

El factor Wembanyama: Aunque el pilar francés Victor Wembanyama aportó 26 unidades, 12 rebotes y 3 tapones, su efectividad se vio seriamente mermada al encestar apenas 6 de sus 21 tiros de campo ante el asfixiante planteamiento defensivo perimetral de Nueva York.

Guerra en las alturas: La ausencia de un anotador letal en los momentos determinantes de las posesiones y las complicaciones para resguardar la zona pintada tras las fintas rivales serán los aspectos principales a corregir por el cuerpo técnico.

Alineación probable: Wembanyama, Fox, Castle, Vassell, Champagnie.

New York Knicks: Un camaleón táctico con paso histórico

La franquicia neoyorquina, comandada por Mike Brown, sigue rompiendo moldes en esta postemporada al encadenar una impresionante racha de 12 victorias consecutivas en los playoffs. La mayor frescura física del plantel volvió a ser determinante para edificar una remontada memorable en los minutos finales.

Liderazgo en momentos clave: Jalen Brunson (quien sumó 30 puntos en el Juego 1) y Anunoby cargaron con el peso ofensivo al combinarse para 25 puntos en el último cuarto, castigando las rotaciones defensivas tejanas.

Dominio del tablero: El aporte físico de Towns, Hart y Robinson en el rebote ofensivo le permitió a los Knicks facturar 23 puntos en segundas oportunidades, una constante que buscarán replicar en el segundo asalto.

Alineación probable: Hart, Bridges, Anunoby, Towns, Brunson.

Tendencias del Mercado y Análisis del Encuentro

A pesar de que el balance histórico global favorece a los Spurs por 23-17, New York ha tomado la medida en los cara a cara recientes, registrando victorias contundentes en sus últimas visitas. La férrea defensa perimetral de los Knicks ha sabido neutralizar el ataque a larga distancia de San Antonio, limitándolo a un discreto 25.5% de acierto en triples durante el primer duelo. Se anticipa que el conjunto tejano saltará a la duela con mayor agresividad para forzar la paridad, propiciando un trámite sumamente cerrado de principio a fin.

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Tomando en cuenta que el bloque defensivo de Nueva York ha encontrado la fórmula para contrarrestar los circuitos de los anfitriones y que la paridad en las pizarras se mantendrá estrecha durante los cuatro periodos, se proyecta un cierre de margen mínimo.

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Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González