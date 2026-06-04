Nueva York iguala la segunda racha de triunfos más larga en unos Playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Ganar en los Playoffs de la NBA es una de las tareas más extenuantes del deporte profesional, donde cada ajuste táctico y el desgaste físico suelen cortar las rachas de cualquier favorito. No obstante, los New York Knicks versión 2026 parecen estar jugando bajo sus propias reglas en esta postemporada. Al llevarse el primer asalto de las Finales de la NBA, la escuadra de la Gran Manzana extendió su racha ganadora activa a 12 victorias consecutivas, una cifra que sacude los cimientos históricos de la liga.

Con esta seguidilla de triunfos en fila dentro del mismo viaje de postemporada, los conducidos en cancha por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns han escalado hasta el segundo peldaño histórico de la NBA, un sitial que ahora comparten con los San Antonio Spurs de 1999, aquel recordado equipo de las "Torres Gemelas" comandado por Tim Duncan y David Robinson que también hilvanó una docena de victorias en su camino al anillo.

Al repasar las páginas doradas del baloncesto, la gesta neoyorquina cobra aún más valor al superar rachas icónicas de dinastías pasadas. Los Knicks dejaron atrás las seguidillas de 11 victorias en una misma postemporada que lograron Los Angeles Lakers de Magic Johnson en 1989 y, posteriormente, el arrollador equipo de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en el año 2001.

La racha de Nueva York se mantiene activa, lo que significa que el equipo tiene la oportunidad inminente de quedar en absoluta soledad en el segundo puesto e ir a la caza de la marca suprema de la liga. El récord absoluto de más victorias consecutivas en una sola edición de Playoffs pertenece a los Golden State Warriors de 2017, quienes montaron una mítica seguidilla de 15 triunfos comandados por Kevin Durant y Stephen Curry antes de ceder un solo encuentro.

El dominio ejercido por los Knicks en este trayecto hacia la gloria no solo ilusiona a una fanaticada que ha esperado décadas por volver a la cima del baloncesto, sino que obliga a los analistas a considerar a este plantel como uno de los rodillos más dominantes que ha pisado las duelas en la era moderna.