Fin de una era: Los Knicks profanan la fortaleza de San Antonio y rompen su invicto en Juegos 1

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En el baloncesto profesional, hay estadísticas que parecen talladas en piedra, registros que resisten el paso de las generaciones y los cambios de nombres en los banquillos. Durante 27 años, una de esas verdades absolutas dictaba que si los San Antonio Spurs iniciaban unas Finales de la NBA, el primer golpe siempre era suyo. Sin embargo, la historia encontró un punto de inflexión anoche, cuando los New York Knicks silenciaron el Frost Bank Center para derribar un mito que parecía eterno.

Al entrar al compromiso inaugural de las Finales de 2026, la franquicia de Texas ostentaba un récord inmaculado: seis apariciones previas en las Finales y seis victorias en el Juego 1. Desde aquel lejano 1999 precisamente ante los Knicks, pasando por los éxitos de 2003, 2005, 2007, 2013 y 2014, los Spurs siempre habían logrado descifrar el crucigrama inicial del escenario más grande del mundo. Ni siquiera en la ajustada serie de 2013, que terminaron perdiendo ante el Heat, habían cedido el primer asalto.

Esa mística de "Juego 1 perfecto" se desmoronó ante el empuje de un equipo de Nueva York que no entiende de jerarquías pasadas. Con una defensa asfixiante y un cierre de partido quirúrgico, los Knicks se encargaron de poner el 6-1 en el balance histórico de San Antonio en aperturas de Finales. La derrota no solo representa un golpe anímico, sino que marca la primera vez en la historia de la organización que deberán remar contra corriente desde el primer día en la lucha por el Trofeo Larry O'Brien.

Para los Knicks, el triunfo tiene un sabor a reivindicación histórica, devolviendo el golpe sufrido en aquel '99 cuando inició esta racha que hoy llega a su fin. Para los Spurs, es un baño de realidad en una era liderada por Victor Wembanyama: las leyendas del pasado ya no juegan los partidos, y el camino hacia el sexto anillo de la franquicia tendrá que construirse sobre las cenizas de su récord más duradero.

Historial de los Spurs en el Juego 1 de las Finales

A lo largo de su trayectoria, San Antonio había logrado mantener una hegemonía absoluta en sus estrenos por el campeonato, racha que se extendió por casi tres décadas antes del descalabro ante Nueva York: