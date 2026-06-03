¡Vuelven las fiestas! Autoridades de Nueva York toman importante decisión previo a Finales de la NBA

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La Policía de Nueva York (NYPD) dio marcha atrás a la prohibición que pesaba sobre las reuniones masivas de aficionados de New York Knicks para seguir los partidos de visitante durante las Finales de la NBA. La decisión llega a pocas horas del Juego 1 de la serie frente a San Antonio Spurs, permitiendo nuevamente que el Madison Square Garden organice eventos especiales para los seguidores del equipo.

La medida supone un cambio importante respecto a lo ocurrido semanas atrás, cuando las autoridades habían suspendido este tipo de actividades tras varios incidentes registrados durante los playoffs. En aquel momento, la policía argumentó que las concentraciones alrededor del Madison Square Garden habían generado problemas de seguridad y múltiples arrestos, lo que llevó a cancelar futuras autorizaciones.

Reuniones masivas en Nueva York serán permitidas en Finales de la NBA

Con el regreso de las watch parties, miles de aficionados podrán reunirse nuevamente para apoyar a los Knicks en su primera aparición en unas Finales de la NBA desde 1999. La expectativa es enorme en Nueva York, donde el entusiasmo por la campaña del equipo ha provocado llenos totales, largas listas de espera y una creciente demanda de entradas para los eventos relacionados con la serie.

El Juego 1 de las Finales enfrentará a los neoyorquinos y tejanos en una reedición de la histórica serie de 1999. Mientras la ciudad se prepara para una noche de gran expectativa, las autoridades y los organizadores confían en que las actividades se desarrollen con normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar los inconvenientes que se produjeron durante rondas anteriores de la Postemporada.