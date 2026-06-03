Victor Wembanyama supera a todos los Knicks juntos en tapones esta postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Que Victor Wembanyama es un espécimen físico e histórico nunca antes visto en el baloncesto de élite dejó de ser una novedad hace mucho tiempo. Sin embargo, a medida que la presión de la postemporada de la NBA separa a las estrellas de los mitos, el pívot francés de los San Antonio Spurs se las arregla para seguir dejando boquiabiertos a analistas e historiadores con estadísticas que parecen extraídas de un videojuego.

La última gran hazaña del gigante de los Spurs no se mide en puntos ni en mates espectaculares, sino en su devastadora e intimidante presencia defensiva en la pintura. Al revisar los registros acumulados de estos playoffs, salta a la vista un dato que roza lo absurdo: Wembanyama registra 60 tapones en la presente postemporada, superando por sí solo la producción defensiva por aire de la plantilla completa de los New York Knicks, que combinada acumula apenas 58 bloqueos.

Una aberración estadística en el escenario grande

La comparativa no hace más que dimensionar el factor de intimidación que el francés ejerce sobre la cancha. Mientras que un equipo de playoffs estructurado, con rotaciones defensivas, sistemas de ayudas y múltiples especialistas interiores necesita del esfuerzo colectivo de sus 15 hombres para rozar las 60 tapas, a los Spurs les basta con desplegar los brazos de un solo jugador.

Wembanyama ha convertido la zona pintada de San Antonio en un territorio de exclusión aérea. Sus largas extremidades y su velocidad de reacción le permiten corregir desajustes perimetrales y llegar a taponar lanzamientos que para cualquier otro pívot de la liga serían inalcanzables.

El valor de proteger el aro

Bloquear 60 balones en un tramo tan corto de máxima exigencia no solo frustra los porcentajes de tiro de los rivales, sino que altera por completo los planes de juego ofensivos de los contrincantes. Los bases y escoltas contrarios prefieren frenar sus penetraciones y lanzar incómodos tiros de media distancia antes que arriesgarse a ser una víctima más en las manos del pívot francés.

Con los Spurs firmando una de las reconstrucciones más vertiginosas del deporte estadounidense moderno, el apartado defensivo liderado por "Wemby" se erige como el verdadero pilar del éxito texano. Los Knicks, un equipo caracterizado tradicionalmente por su juego físico y de trincheras bajo el aro, quedan retratados ante el impacto de un jugador total que está reescribiendo los manuales de cómo se debe defender en la NBA moderna.